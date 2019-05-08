Первый футбольный тренер братьев Кокориных Валерий Стаферов высказал свое мнение о приговоре Пресненского суда города Москвы для своих бывших подопечных. Слова специалиста цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По мнению Стаферова, Александр и Кирилл Кокорины виноваты в первую очередь перед детьми, которые носят майки с их фамилиями. Как считает тренер, лучше бы в качестве наказания им назначили материальные расходы. «Лучшим решением была бы благотворительность, помощь детям. Ну отсидели бы ребята пару месяцев, почувствовали бы, что сделали, и им присудили бы оплачивать операции в разных фондах, которые спасали бы жизни детей», — заявил тренер, добавив, что так футболисты могли бы вернуться к спорту и осознали бы, что делают что-то полезное.

«То, что мы увидели, – это публичная порка, чтобы всех предупредить, что у нас нет неприкасаемых», — заключил Стаферов.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Пресненском суде города Москвы был оглашен приговор фигурантам дела о двух драках в центре Москвы. Александр и Кирилл Кокорины получили наказание в полтора года исправительной колонии строгого режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были приговорены к одному году и пяти месяцам колонии.