Российский фигурист Дмитрий Соловьев опубликовал в своем «Инстаграме» видео с тренировки, на котором катался с Еленой Ильиных. Ранее они вместе часто выступали в ледовых шоу.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Соловьев и Ильиных могут вернуться в соревнования и встать в танцевальную пару, однако из-за подписи к ролику фигурист оставил поклонников в замешательстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Соловьев | D. Solovyev (@dmitry_solovyev) 8 Май 2019 в 5:54 PDT

Соловьев написал, что выложил видео по многочисленным просьбам фанатов: «Признаюсь, мне прислали сотни писем с уговорами встать с Леной в пару, вернуться в спорт и показать хоть кусочек с тренировки». Также фигурист призвал упоминать в комментариях хэштег возможной пары #ИльиныхСоловьев, чтобы посмотреть, сколько людей хочет их вместе.

Партнерша Дмитрия Соловьева Екатерина Боброва недавно родила ребенка, из-за чего пара не высупала, Елена Ильиных перестала выступать на соревнованиях с 2017 года.