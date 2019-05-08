Футбольный клуб «Зенит» на официальном сайте раскрыл подробности ближайшего эфира онлайн-канала Z+.

Следующий эфир новой платформы «Зенита» пройдет в воскресенье, 12 мая, на матче 28 тура чемпионата России по футболу между «сине-бело-голубыми» и московским ЦСКА. Он станет чемпионским и будет посвящен победе команды в РПЛ.

В программе до и после матча можно будет увидеть интервью с полузащитником клуба Магомедом Оздоевым, также «Зенит» обещает показать один день с Данни — бывшим капитаном «сине-бело-голубых», некую историю из «Уфы», которую раньше возглавлял Сергей Семак. Планируется также розыгрыш игровых футболок.

Ранее стало известно, что команда Игоря Порошина, занимавшаяся первыми двумя эфирами, больше в проекте задействована не будет.