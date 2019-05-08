Спортивный врач Зураб Орджоникидзе прокомментировал восстановление, а также возможность Александра Кокорина остаться в спорте. Слова эксперта цитирует портал «Спорт-Экспресс».

7,5 месяцев Кокорин проведет в исправительной колонии общего режима: срок в полтора года включил в себя время нахождения в СИЗО. По мнению Орджоникидзе, для травмы Кокорина — это все равно слишком большой срок. «Проблемы у Александра будут и в дальнейшем», — заявил специалист.

До полного восстановления от травмы крестообразной связки колена футболисту оставалось примерно два месяца, но лечение было приостановлено. «Атрофия мышц – ладно, это можно нагнать, но артроз-то куда денешь?», — задался вопросом Орджоникидзе.

Возвращение Кокорина в футбол — вопрос психологии, считает врач. Если нападающий будет готов продолжать карьеру в психологической точки зрения, то сможет это сделать.