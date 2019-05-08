Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о том, как она следит за действующими российскими спортсменками.

В интервью порталу TeamRussia.pro Мамун заявила, что по-прежнему смотрит на все выступления глазами гимнастки. «Сравниваю нынешние правила с нашими, сравниваю композиции», — уточнила экс-спортсменка.

Бывшая гимнастка призналась, что любимых спортсменок у неё много и выделить кого-то одного из сборной России она не может. «Я болею за сборную, за флаг нашей страны: за Дину и Арину Авериных, за Сашу Солдатову, за Катю Селезневу», — рассказала Мамун.

Напомним, окончательно карьеру Маргарита Мамун завершила в 2017 году. За время в спорте Мамун стала трехкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике, четырехкратной чемпионкой Европы, а также победила на Олимпиаде в Рио в многоборье.