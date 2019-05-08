Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка Лондона Рута Мейлутите может быть дисквалифицирована на два года после того, как пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев. Об этом сообщает литовский портал Lrytas.

Спортсменка не была доступна по указанному в системе ADAMS адресу в назначенное время. Нарушения произошли в апреле и августе 2018 года, последний раз Мейлутите пропустила тесты в марте текущего года. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства, за такое нарушение литовской пловчихе грозит два года дисквалификации или год в случае предоставления весомых причин пропуска тестов.

Стоит отметить, что литовская спортсменка долгое время была прямой конкуренткой россиянки Юлии Ефимовой, а также негативно высказывалась об отстранении спортсменки за применение допинга.

Ранее подобное нарушение с пропуском тестов допустила российская биатлонистка Маргарита Васильева. Сейчас спортсменка ожидает решения IBU о своей дисквалификации.