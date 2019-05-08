Гаитянская горнолыжница Селин Марти рассказала о своей мечте выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Слова спортсменки приводит телеканал CNN.

Горнолыжница заявила, что пока её тело будет в порядке, то она будет продолжать соревноваться. Как минимум спортсменка хочет выступить на чемпионате мира в итальянском городе Кортина Д’Ампеццо в 2021 году. «Хотела бы продолжать жить этой мечтой. Через три года пройдет Олимпиада, и я мечтаю представлять Гаити на зимней Олимпиаде. Думаю, что в Китае будет возможно увидеть флаг Гаити», — рассказала спортсменка.

Сейчас Марти уже исполнилось 40 лет, а если она все-таки примет участие в Олимпийских играх 2022 года, то ей будет 42 года. Спортсменка принимает участие в соревнованиях не для того, чтобы победить, а просто потому что любит этот вид спорта.