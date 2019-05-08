Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик высказал свое мнение о приговоре по делу о двух драках для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также двух других подсудимых Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

«Ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было», — приводит слова Дацика портал Sport24.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Пресненском суде города Москвы был оглашен приговор фигурантам дела о двух драках в центре Москвы. Александр и Кирилл Кокорины получили наказание в полтора года исправительной колонии строгого режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были приговорены к одному году и пяти месяцам колонии.

Сам Дацик уже был осужден и не так давно освободился из колонии.