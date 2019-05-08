Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала свое отношение к приговору её подзащитному в Пресненском суде города Москвы, а также рассказала, как Кокорин и другие осужденные отнеслись к решению суда.

Слова Стукаловой цитирует портал Чемпионат.com. По мнению юриста, приговор построен на показаниях потерпевших. Стукалова также заявила, что защита Кокорина и Мамаева считает, что решение суда очень формальное.

«Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность», — рассказала адвокат, добавив, что её подзащитные отреагировали по-разному, но все думали, что суд уменьшит срок.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Пресненском суде города Москвы был оглашен приговор фигурантам дела о двух драках в центре Москвы. Александр и Кирилл Кокорины получили наказание в полтора года исправительной колонии строгого режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были приговорены к одному году и пяти месяцам колонии.