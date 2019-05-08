Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приговор Пресненского суда города Москвы в отношении футболиста «сине-бело-голубых» Александра Кокорина, а также трех других фигурантов дела о двух драках в центре Москвы.

Слова специалиста приводит портал Metaratings. По мнению Семака, ситуация с Кокориным все также остается непонятной. «Есть ещё возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции», — добавил тренер.

Также Семак выразил надежду на то, что Александр Кокорин вернется и начнет новый сезон в «Зените». «В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить», — заключил рулевой команды из Петербурга, повторив, что он не понимает происходящего.

Напомним, сегодня, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве.