Сборная России по хоккею прилетела в столицу Словакии Братиславу на чемпионат мира. Агентство ТАСС сообщает, что в аэропорту команду встретили журналисты, а также около 20 хоккейных болельщиков.

23-летний зашитник сборной Александр Елесин остался в Москве и будет тренироваться по индивидуальному плану, чтобы в случае чего присоединиться и помочь в команде.

Чемпионат мира по хоккею в Словакии стартует 10 мая. Первый матч на турнире россияне сыграют против Норвегии. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Австрией 12 мая, Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Капитаном сборной назначили Илью Ковальчука, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.