Певица Шакира обратилась к игрокам «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов. Пост с благодарностями звезда выложила в своем «Инстаграме».

Колумбийская исполнительница сказала клубу спасибо за впечатляющий сезон, а также за то, что команда напомнила о простых истинах: через поражения можно расти, хорошие моменты не уходят из-за неудач. «Все мы люди и должны ценить успех даже после падений», — заявила певица, добавив, что «Барселона» — это больше чем клуб, а в спорте всегда есть место для реванша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shakira (@shakira) 8 Май 2019 в 5:43 PDT

Шакира является супругой защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Напомним, вчера, 7 мая, на «Энфилде» «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0, что и позволило английской команде пройти дальше.