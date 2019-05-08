Украинская биатлонистка Мария Кручова, которая в скором времени станет женой лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, опровергла заявления СМИ о том, что она завершает спортивную карьеру.

Об этом спортсменка написала пост в социальной сети «Инстаграм». Кручова заявила, что продолжает тренировки и завязывать со спортом не собирается. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ради будущего мужа Кручова повесит винтовку на гвоздь и завершит карьеру.

Наивысшим достижением в карьере Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU 2018/19.