Украинская биатлонистка Мария Кручова, которая в скором времени станет женой лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, опровергла заявления СМИ о том, что она завершает спортивную карьеру.
Об этом спортсменка написала пост в социальной сети «Инстаграм». Кручова заявила, что продолжает тренировки и завязывать со спортом не собирается. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ради будущего мужа Кручова повесит винтовку на гвоздь и завершит карьеру.
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Тренування продовжуються і погода цьому сприяє😉 спортивну кар’єру не завершую, як про це активно почали писати! Всім добра🙌🏻
Наивысшим достижением в карьере Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU 2018/19.