Союз европейских футбольных ассоциаций представил в среду, 8 мая, вариант реорганизации проведения Лиги чемпионов. Об этом сообщает агентство AFP.

Проект УЕФА увидели представители европейских клубов. Согласно информации СМИ, УЕФА планирует преобразовать главный клубный турнир Европы к 2024 году. Предложение союза состояло в том, чтобы сделать на первом этапе не восемь групп по четыре команды, а четыре группы по восемь команд. Это позволит увеличить количество матчей. Из каждой группы в стадию плей-офф выйдет по пять команд.

По словам главы УЕФА Александра Чеферина, представленный проект — всего лишь идеи и мнения. Например, в этом варианте не рассматривается проведение матчей в уикэнды, против чего выступали представители национальных лиг.