Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о двух сторонах популярности в интернете, а также рассказала о своем отношении к критике в сети.

По словам Медведевой в интервью порталу Winnipeg Free Press, ее очень вдохновляет популярность, однако фигуристке немного страшно, что столько людей могут интересоваться её персоной. «Но это значит, что все, что я делаю каждый день, совершенно не напрасно», — добавила фигуристка, сказав, что иногда она чувствует отсутствие личного пространства. «Иногда появляется ощущение, что люди следят за каждым моим шагом», — рассказала спортсменка.

Критику в интернете спортсменка почти не замечает. «Мне без разницы. Не скажу, что я полностью ее игнорирую, но чаще всего я над ней смеюсь», — заявила Медведева, добавив, что находит некоторые замечания забавными.