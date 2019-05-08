Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал полученную в минувшем сезоне травму, из-за которой ему пришлось завершить сезон досрочно.

В интервью Федерации фигурного катания на коньках России Ерохов сказал, что после Финала Кубка России ему диагностировали рецидив старой травмы — стрессового перелома ноги, поэтому на юниорский ЧМ фигурист не поехал.

«Не катался полтора месяца. Занимался только лечебной физкультурой и в тренажерном зале. Вроде все залечил. Вышел на лед. Неделю поскользил. Пару дней попрыгал. Но снова почувствовал боль», — описал происходившее с ним Ерохов, добавив, что после МРТ и был выявлен рецидив.

Напомним, Алексей Ерохов является чемпионом мира среди юниоров в мужском одиночном катании.