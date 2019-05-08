Амстердамский «Аякс» и лондонский «Тоттенхэм» начали ответную встречу полуфинала розыгрыша Лиги чемпионов. Игра проходит в Нидерландах на стадионе «Амстердам-Арена».

Первая встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хоттспур» и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Донни Ван Де Бек.

Встречу судит бригада арбитров из Германии под руководством Феликса Брыха.

Накануне стал известен первый финалист Лиги чемпионов текущего сезона. Во втором матче английский «Ливерпуль» одержал верх над испанской «Барселоной» со счетом 4:0 и по сумме двух встреч (4:0 и 0:3) прошел в финал.

Финал Лиги чемпионов в этом году пройдет на «Ванда Метрополитано» в Мадриде 1 июня. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.