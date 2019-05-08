Очередная майская среда подарила миру спорта много новостей и событий. Наконец-то стало ясно, как накажут Александра Кокорина и Павла Мамаева, а сборная России уже прибыла в Братиславу для участия в чемпионате мира, отцепив одного игрока.

Дайджест главных событий дня за 8 мая от Nevasport:

Кокорина приговорили к 1,5 годам колонии, Мамаеву дали на месяц меньше

В Пресненском суде города Москвы был оглашен приговор по уголовному делу о двух драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Кокорин и его младший брат получили по полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий — по году и пять месяцев. В срок войдет время проведенное в СИЗО, так что Мамаев ориентировочно выйдет на свободу в ноябре 2019 года, а Кокорин — в декабре. Адвокаты футболистов заявили, что собираются обжаловать приговор.

Сборная России по хоккею прибыла в Братиславу на ЧМ

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в чемпионате мира. В аэропорту столицы Словакии команду встречало около 20 болельщиков, из них трое — фанаты форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, а также журналисты. Первый матч на турнире наша сборная сыграет уже в пятницу — россияне выйдут на лед, чтобы сразиться со сборной Норвегии. От сборной временно отцеплен защитник Александр Елесин — он в Братиславу не полетел и занимается по индивидуальному плану.

Стала известна дата свадьбы Логинова и Кручовой

Российский биатлонист Александр Логинов объявил о том, что женится на коллеге из сборной Украины Марии Кручовой. Как стало известно СМИ, свадьба пройдет в воскресенье, 12 мая. Тренер сборной Украины Евгений Колупаев заявил, что Кручова завершит спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на семье, однако позже украинка опровергла это заявление в своем «Инстаграме».

Фигуристы Соловьев и Ильиных показали, как тренируются в паре

Российский фигуристы Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных показали видео с тренировки, на котором они отрабатывают различные элементы. Уже больше полугода в мире фигурного катания ходят слухи о том, что Ильиных и Соловьев могут вернуться в соревнования в качестве танцевальной пары, однако никто из фигуристов официально о создании нового дуэта не говорит. Соловьев в подписи под видео попросил болельщиков писать хэштег #ИльиныхСоловьев для того, чтобы узнать, скольким поклонникам понравится эта идея.

«Даллас» проиграл «Сент-Луису» и вылетел из Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старс» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли и выбил соперника из турнира. Счет в заключительном матче — 2:1, для определения результата командам понадобилось два овертайма. Автором победного гола стал форвард хозяев Патрик Марун, отличившийся на 86-й минуте. Соперник «Сент-Луиса» по финалу Западной конференции определится завтра, 9 мая: седьмой матч в серии сыграют «Колорадо» и «Сан-Хосе».