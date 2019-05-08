Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин выразил мнение после объявления приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также другим фигурантам дела о двух драках в центре Москвы.

Делу Мамаева и Кокорина Ягудин посвятил пост в «Инстаграме». Фигурист сообщил, что суд признал футболистов виновными: «Александр проведет в колонии семь с половиной месяцев. Павел – на месяц меньше. Полный бред!». Также по мнению Ягудина, 40 свидетелей и 20 томов по делу, а также такой приговор — «показуха».

При этом Ягудин не оправдывал осужденных: «К сожалению, ребята совершили то, что совершили, никаких оправданий». Однако с наказанием Ягудин не согласился и предложил правосудию заниматься реальными делами, например, раскрытием убийств.

Напомним, сегодня, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.