Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов, выступающий в легком весе, отреагировал на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.

В своем «Твиттере» он назвал ирландского бойца «МакКокаин», а также заявил: «Единственная трусливая крыса, которую я вижу на этих фотографиях – это ты. Сидящая и плачущая в углу и называющая это бизнесом».

По мнению Тайсумова, все, что Макгрегор может уничтожать — это смартфоны, автобусы и наркотики. Россиянин выразил надежду на то, что однажды увидится с ирландцем с глазу на глаз.

Напомним, ранее Макгрегор отреагировал на твит аккаунта ММА Dagestan, назвав уличенных в допинге бойцов Тайсумова, Тухугова и Махачева «Командой Мельдоний» и крысами, а затем удалил сообщение.