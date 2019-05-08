Российский фигурист Алексей Ерохов, выступающий в мужском одиночном катании, рассказал о том, думал ли он о завершении карьеры после рецидива старой травмы и неудачного первого сезона во взрослом разряде.

В интервью официальному сайду Федерации фигурного катания на коньках России Ерохов рассказал, что мыслей о завершении карьеры у него не было в принципе. «У многих людей были травмы, и посерьезней, но они все равно возвращались в спорт и продолжали соревноваться», — рассказал фигурист, добавив, что травма не остановила его.

Также Алексей Ерохов заявил, что если бы принял такое решение, то впоследствии жалел бы о нем, поскольку не реализовал свой потенциал. «А я хочу идти до конца», — заключил спортсмен.

Напомним, минувший сезон у Ерохова не удался из-за стрессового перелома ноги, а затем его рецидива.