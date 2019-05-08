Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» проведет матч спасения с «Кайзерслаутерном» для того, чтобы клуб сохранил лицензию на участие в третьей Бундеслиге.

Согласно официальному заявлению клуба на сайте, встреча пройдет в Кайзерслаутерне на арене «Фриц Вальтер Штадион», начало назначено на 19:30 по московскому времени. Все деньги от игры пойдут на счет хозяев поля.

По заявлению председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, «Кайзерслаутерн» — это команда с богатыми традициями, в прошлом между этими командами была настоящая борьба за высшие места в элитном дивизионе.

«Мы с удовольствием окажем помощь и будем надеяться, что «Кайзерслаутерн» в ближайшем будущем вернётся в Бундеслигу«, — заключил Карл-Хайнц Румменигге.