Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как проходит восстановление после травмы, полученной ею в конце сезона. Слова спортсменки цитирует портал Figure Skaters Online.

По словам Медведевой, сейчас восстановление идет хорошо. «Я уже прыгаю и боли почти не чувствую», — рассказала фигуристка, добавив, что старается пока сильно себя не нагружать. Однако, это не помешало Медведевой восстановить все свои прыжки и каскады.

Главная цель Евгении Медведевой на следующий соревновательный сезон — выучить четверной сальхов. «Я буду учить его сразу же, как восстановлюсь после травмы», — сказала Медведева.

Напомним, в следующем сезоне во взрослое катание перейдут обладательницы почти полного набора четверных прыжков Александра Трусова и Анна Щербакова, также среди взрослых четверной сальхов на соревнованиях исполняет казахская фигуристка Элизабет Турсынбаева.