Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Аякс» и прошел в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Матч прошел на «Амстердам-Арене» и завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:2.

В первом тайме два гола забили футболисты «Аякса»: на пятой минуте отличился Маттейс Де Лигт, а на 35-ой — Хаким Зиеш. Во втором тайме команда Эрика Тен Хага начала атаковать меньше, а «Тоттенхэм» совершил камбэк: на 55-ой и 59-ой минуте забил Лукас Моура. Исход встречи решил гол того же Моуры на 90+5.

Итоговый счет в противостоянии — 3:3, но из-за трех голов на выезде «Тоттенхэм» прошел дальше. Это первый в истории клуба финал Лиги чемпионов.

Соперником «Тоттенхэма» в финале станет еще один английский клуб — «Ливерпуль«. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано».