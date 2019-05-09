Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров вызван в сборную Россиию на чемпионат мира в словацкой Братиславе.

Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Отмечается, что 24-летний хоккеист прибудет в расположение национальной сборной в ближайшее время.

Ранее в пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу «Сан-Хосе Шаркс», и «Колорадо» покинул розыгрыш Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, что нападающий вылетевшего «Далласа Александр Радулов не приедет в расположение сборной России по хоккею и не сыграет на ЧМ-2019 в Братиславе. Причина — травма игрока, которая сопровождала его по ходу всей серии плей-офф с «Сент-Луисом».