Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал свое отношение к ситуации футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Мне неинтересна эта тема», — сказал экс-голкипер петербуржцев, слова которого приводит портал News.

Напомним, вчера, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.

В последнем слове Мамаев извинился перед потерпевшими и семьей, а также выразил желание поскорее вернуться в большой спорт. Кокорин-старший извинился за брата и попросил судью не ломать судьбы.