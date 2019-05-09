Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заплакал во время флеш-интервью после победы над «Аяксом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2).

Во время интервью наставник лондонцев вспомнил свою семью и сказал, что посвящает эту победу в том числе ей. В этот момент аргентинец не смог сдержаться и заплакал.

Напомним, «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Аякс» и прошел в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Матч прошел на «Амстердам-Арене» и завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:2.

В первом тайме два гола забили футболисты «Аякса»: на пятой минуте отличился Маттейс Де Лигт, а на 35-ой — Хаким Зиеш. Во втором тайме команда Эрика Тен Хага начала атаковать меньше, а «Тоттенхэм» совершил камбэк: на 55-ой и 59-ой минуте забил Лукас Моура. Исход встречи решил гол того же Моуры на 90+5.