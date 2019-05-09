Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию, в которой находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По словам Дюкова, он не станет комментировать приговор, потому что не является экспертом в уголовном судопроизводстве. Однако функционер считает, что футболисты совершили проступок и должны были понести наказание. Дюков надеется, что Кокорин и Мамаев смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Он отметил, эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, а также напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту.

«Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда», — сказал Дюков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.