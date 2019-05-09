Голландский полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил может стать футболистом одного из двух ведущих российских клубов.

Об этом сообщает De Telegraaf. По информации источника, в голландце заинтересованы московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Отметим, текущий контракт 21-летнего футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В этом сезоне Тил провел 34 матча, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что левый защитник «Уфы» Данил Круговой, ушедший из «Зенита» в летнее трансферное окно, может вернуться в питерский клуб по окончании текущего сезона. Тогда в клуб из Уфы он переходил на правах свободного агента.