Португальский тренер Жозе Моуринью объяснил поражение «Аякса» «Тоттенхэму» в полуфинале Лиги чемпионов.

По словам Моуринью, философия позволяет «Аяксу» расти, но футбол — это спортивное сражение, а в сражениях необходимо иметь стратегию, чтобы победить. Он отметил, что в таких важных матчах нужно пойти против своей философии для того, чтобы принести своей команде победу.

Тренер считает, что «Аякс» погряз в своей философии, а во втором тайме играл так, будто соперник амстердамцев — это «Витесс» из чемпионата Голландии.

«Тоттенхэм» поменял свою стратегию. На их стороне были Боги футбола и удача, которую они не отпускали до финального свистка», — сказал Моуринью, слова которого приводит beIN Sport.

Напомним, «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Аякс» и прошел в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Матч прошел на «Амстердам-Арене» и завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:2.

В первом тайме два гола забили футболисты «Аякса»: на пятой минуте отличился Маттейс Де Лигт, а на 35-ой — Хаким Зиеш. Во втором тайме команда Эрика Тен Хага начала атаковать меньше, а «Тоттенхэм» совершил камбэк: на 55-ой и 59-ой минуте забил Лукас Моура. Исход встречи решил гол того же Моуры на 90+5.