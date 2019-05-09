Российский биатлонист Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова поженятся 12 мая в городе Тернополе, который находится на западе Украины.

Об этом сообщает Tribuna. Отмечается, что спортсмены уже расписались в Саратове.

Ранее тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что 24-летняя биатлонистка приняла решение завершить спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на семье и личной жизни. Отношения Кручовой и Логинова продолжаются уже более двух лет.

Напомним, в сезоне 2018/19 Логинов занял второе место в общем зачёте кубка мира, уступив норвежцу Йоханнесу Бё. Ранее Логинов признался, что не полностью удовлетворен своим выступлением на чемпионате мира в 2019 году. На чемпионате мира в Эстерсунде Логинов завоевал серебряную медаль в спринте и бронзовую в эстафете.