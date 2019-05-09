Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола получил трехмесячный запрет на работу в Италии от местной футбольной федерации.

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, двоюродный брат Райола, футбольный агент Винченцо Райола, отстранен на два месяца. Отмечается, что причины данного решения не раскрываются, но одной из них могут быть нарушения при проведении трансфера Джанлуки Скамарры из «Ромы» в ПСВ в 2015 году.

Сообщается, что запрет на работу распространяется только на Италию, и не повлияет на деятельность Райолы за ее пределами.

Отметим, помимо Поля Погба клиентами Райолы являются Матейс де Лигт, Марио Балотелли, Марко Верратти, Ромелу Лукаку, Златан Ибрагимович и другие известные футболисты.

Ранее в СМИ сообщалось, что Поль Погба утвердил все положения контракта с мадридским «Реалом».