Английский «Ливерпуль» готов заключить новый контракт с бельгийским нападающим Дивоком Ориги.

Об этом сообщает Independent. По информации источника, дубль нападающего в ответном полуфинале Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» впечатлил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, и он решил продлить контракт с Ориги.

Зимой бельгиец мог уйти в аренду, он попал в сферу интересов «Эвертона», «Кристал Пэласа» и «Вулверхэмптона», но футболист остался и выиграл конкуренцию у Дэниэла Старриджа и Джердана Шакири.

Срок текущего соглашения Ориги с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2020 года.

Напомним, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд Роуд» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. По два мяча забили Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. Первый матч со счетом 3:0 выиграла «Барселона», и по сумме двух встреч в финал вышел «Ливерпуль», где команда Клоппа сыграет против «Тоттенхэма», который вырвал победу у «Аякса».