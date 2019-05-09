Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему Кокорин и Мамаев могут не вернуться в большой футбол.

По словам Силкина, он не уверен, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол. Силкин отметил, даже учитывая тот факт, что Мамаев старался поддерживать себя в форме, ему скоро исполнится 31 год, а он к этому времени только выйдет на свободу. Тренер считает, что с футболистами никто не будет связываться, когда они выйдут на свободу, учитывая, что подоспело молодое поколение хороших отечественных футболистов, например, Федор Чалов.

«Футбол двигается вперед всегда. И такая пауза в карьере Кокорина и Мамаева станет для них роковой», — сказал Силкин, слова которого приводит «Газета.ру».

Напомним, вчера, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.