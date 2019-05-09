Российская пара фигуристов Бетина Попова и Сергей Мозгов выбрали музыкальное сопровождение для произвольного танца на сезон-2019/2020.

Об этом Бетина Попова сообщила в «истории» своего Instagram.

«Наконец-то определились с музыкой произвольного танца», — написала Попова и приложила скриншот с песней группы Queen — Bohemian Rhapsody.

Напомним, ранее Попова рассказала, что мешает им с партнёром Сергеем Мозговым занимать самые высокие места. Спортсменка объяснила, что они с Мозговым являются очень молодой парой — и по возрасту, и по скатанности.

Отметим, по состоянию на 5 февраля 2019 года Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). Вместе пара выступает с мая 2016 года, ранее Попова работала с Юрием Власенко, а Мозгов — с Анной Яновской.