Испанский теннисист Давид Феррер принял решение завершил игровую карьеру.

В данный момент спортсмену 37 лет, а в своем последнем матче он потерпел поражение от немецкого теннисиста Александра Зверева во втором круге турнира АТР в Мадриде.

Ранее Феррер много раз отмечал, что этот турнир станет для него последним в карьере.

Напомним, за почти 20-летнюю карьеру Феррер завоевал 27 титулов в одиночном разряде, проведя 1111 матчей на корте одержав 733 победы.

Отметим, карьеру испанец начал в 2000 году, он также является финалистом Открытого чемпионата Франции-2013, финалистом Итогового турнира ATP в 2007 году в одиночном разряде, трёхкратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.

Кроме того, теннисист болеет за футбольный клуб «Валенсия».