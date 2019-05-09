Американская инди-рок группа Imagine Dragons выступит перед финалом Лиги чемпионов-2018/19, который пройдет в Мадриде.

По словам лидера группы Дэна Рейнольдса, участники группы польщены, что сыграют на церемонии открытия финала Лиги чемпионов для самых страстных болельщиков в мире.

«В Мадриде будет потрясающее шоу», — сказал Рейнольдс, слова которого приводит УЕФА.

Отметим, Imagine Dragons — лауреаты Grammy и лидеры по прослушиваниям в стриминг-сервисе Spotify за 2018 год.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).