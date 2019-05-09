Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала приговор, вынесенный судом ее мужу.

По словам Валитовой, она не знает, кому надо оставлять под стражей ее мужа еще на семь месяцев.

«Что за ад-то такой? У него карьера закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?» – сказала Валитова, слова которой приводит Life.

Напомним, вчера, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.