Английский нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о своем восстановлении от травмы.

По словам Кейна, которые приводит ВВС, пока все восстановление идет неплохо, он уже начал делать пробежки, а скоро начнет тренироваться еще интенсивнее.

Напомним, футболист получил травму в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

В текущем сезоне Кейн провел 39 матчей во всех турнирах и забил 24 гола.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).