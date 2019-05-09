Волейболистки итальянской команды «Имоко Волей» необычным способом отпраздновали в раздевалке победу в чемпионате Италии.

Все игроки команды сфотографировались с выигранным кубком, будучи при этом полностью обнаженными.

Отметим, в финале чемпионата Италии «Имоко Волей» одержал победу над «Новарой» со счетом 3-0 в серии. Таким образом, команда в третий раз в истории завоевала этот трофей.

Напомним, ранее кемеровский «Кузбасс» стал чемпионом мужской волейбольной Суперлиги впервые в своей истории. Кемеровчане обыграли в финале казанский «Зенит» со счетом 3-1 в серии. Ранее наивысшим местом команды чемпионате было четвертое место в сезоне-2017/18. Казанский клуб является рекордсменом чемпионата России по числу побед — подопечные Владимира Алекно становились чемпионами десять раз.