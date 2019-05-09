Национальная команда России по хоккею посетила Мемориал павшим советским воинам Славин в Братиславе и возложила венки и цветы.

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что в церемонии возложения приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов и ветераны Великой Отечественной войны.

Отметим, в период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам России, павшим в Великой Отечественной войне.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Словакии стартует 10 мая. Первый матч на турнире россияне сыграют против Норвегии. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Австрией 12 мая, Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Капитаном сборной назначили Илью Ковальчука, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.