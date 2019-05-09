Партнёр голландского агентства, которое ведёт дела полузащитника и капитана «АЗ Алкмар» Гуса Тила, Полина Лельчук прокомментировала информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

По словам Лельчук, в агентстве видели статью об интересе к Тила «Спартака» и «Зенита», но официальных предложений из России не получали.

«Логичнее было бы спросить об этом в клубах. Интересно ли Тила поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать», — сказала Лельчук, слова которой приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что голландский полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил может стать футболистом одного из двух ведущих российских клубов. В голландце заинтересованы московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Отметим, текущий контракт 21-летнего футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В этом сезоне Тил провел 34 матча, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.