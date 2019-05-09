Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал мистическую историю о том, почему Эсекьель Гарай покинул «Зенит» и перешел в «Валенсию».

По словам Орлова, семья Гарая жила в петербургском коттедже около Лахтинского кладбища. Однажды семья футболиста сделала общее фото, на котором отразился «какой-то дух», о чем рассказала няня. Орлов отметил, что сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов, а его жена — телеведущая в Испании, и она сказала что на этой фотографии изображен дух ее бабушки.

«Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из «Зенита». Его жена очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история, тут хочешь верь, а хочешь не верь», — сказал Орлов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, аргентинский защитник Эсекьель Гарай перешел в «Зенит» в 2014 году из лиссабонской «Бенфики» за 6 миллионов евро. Ранее футболист выступал за мадридский «Реал». Он провел в Петербурге три года и в 2016 году перешел в «Валенсию» за 20 миллионов евро.