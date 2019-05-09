Главный тренер «Голден Стейт» Стив Керр после игры с «Хьюстон Рокетс» эмоционально похвалил своих баскетболистов.

«Сейчас уже поздно, дети уже легли спать, так что я могу это сказать. Мои игроки – чертовы монстры. Приношу извинения перед моей мамой, она, скорее всего, смотрит, но наши парни – чертовы монстры. Это невероятная победа», – сказал Керр, слова которого приводит Reddit NBA.

Отметим, после полуфинального матча между «Ливерпулем» и «Барселоной» (4:0) главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп также заявил, что его футболисты — «чертовы монстры».

Напомним, в пятом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стейт Уорриорз» обыграли на своей площадке «Хьюстон Рокетс» со счетом 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27).

После этой встречи команда Стива Керра вышла вперед в серии и повела со счетом 3-2. Ранее оклендцы вели со счетом 2-0, но «Хьюстон» выровнял положение двумя домашними встречами.

Следующий матч пройдет 11 мая в «Хьюстоне», а победившей команде предстоит в полуфинале играть против триумфатора пары «Портленд Трейл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» (в данный момент счет 3-2 в пользу «Наггетс»).