Боснийский нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко может сменить клуб и стать футболистом миланского «Интера».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, изначально представители черно-синих встречались с агентом чилийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, но переход 30-летнего футболиста не является приоритетным для итальянцев из-за больших финансовых затрат на игрока, когда как приобретение Джеко оценивается приблизительно в 20 миллионов евро. Отмечается, что перед подписанием какого-либо нападающего «Интер» должен решить будущее Мауро Икарди, которого хочет продать минимум за 70 миллионов.

Отметим, контракт Джеко с «Ромой» действителен до лета 2020 года.

Ранее в Интернете появились фотографии новой домашней формы миланского «Интера» на сезон 2019/20. Футболка выполнена в традиционных для «Интера» чёрно-синих цветах с вертикальными полосами. Титульным спонсором является Pirelli, на его логотип нанесены диагональные полосы. Шорты и гетры будут полностью чёрного цвета.