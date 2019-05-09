Казанский «Ак Барс» предложил контракты нападающим Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, московское «Динамо» хочет урезать зарплату Вадима Шипачева, контракт которого истекает в конце следующего сезона. Однако в связи со сменой юридического лица «Динамо», хоккеисту предстоит подписать новое соглашение. Если этого не случится, Шипачев станет неограниченно свободным агентом

Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, он не принял предложение «Динамо» о новом контракте.

Ранее Дмитрий Кагарлицкий рассказал об интересе со стороны пяти клубов Континентальной хоккейной лиги.

По словам Кагарлицкого, у него нет ясности, в каком клубе он начнет следующий сезон. Хоккеист отметил, что он ведет переговоры с пятью командами из России, в том числе с омским «Авангардом». Игрок добавил, что все пять предложений примерно одинаковые по условиям