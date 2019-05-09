Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли хотел подписать контракт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, но немец собирается продлить соглашение с мерсисайдцами.

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, Аньелли хотел бы видеть Клоппа в команде больше, чем тренирующего «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, но это невозможно, потому что между «Ливерпулем» и Клоппом уже есть договоренность о новом контракте. Отмечается, что соглашение будет подписано на пять лет после окончания сезона, а по новому контракту специалист будет зарабатывать 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

Сообщается, что теперь туринцы планируют подписать новый контракт Массимилиано Аллегри.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).