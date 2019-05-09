В Футбольной национальной лиге по итогам сезона распределится призовой фонд впервые в истории турнира.

Как сообщает Sport24, такое решение было принято на заседании общего собрания «Олимп-ФНЛ» в Доме футбола на Таганке.

Отмечается, что призовой фонд составит 30 млн рублей, каждый из 20 участников турнира гарантированно получит по одному миллиону рублей. Чемпиону достанутся три миллиона, а команде, занявшей второе место, — два миллиона.

Кроме того, по одному дополнительному миллиону получат команды, занявшие места с третьего по седьмое.

Отметим, в данный момент в турнирной таблице Футбольной национальной лиге лидирует «Сочи», который после 35 матчей набрал 67 очков. Такой же показатель у идущего на второй позиции «Тамбова», который уступает сочинцам по разнице мячей. Третье место, дающее право сыграть в стыковых матчах, занимает «Томь», у сибиряков 60 баллов, на четвертой строчке «Нижний Новгород» с 56 очками.