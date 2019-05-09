Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поделился эмоциями после поражения от «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Невозможно описать чувства, очень грустно и плохо. Думаю, мы не заслуживали того, что с нами случилось. Когда ты чувствуешь, что чего-то достоин, но не получаешь этого, то сходишь с ума. Я никогда не испытывал ничего подобного», — сказал Тадич, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Аякс» и прошел в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Матч прошел на «Амстердам-Арене» и завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:2.

В первом тайме два гола забили футболисты «Аякса»: на пятой минуте отличился Маттейс Де Лигт, а на 35-ой — Хаким Зиеш. Во втором тайме команда Эрика Тен Хага начала атаковать меньше, а «Тоттенхэм» совершил камбэк: на 55-ой и 59-ой минуте забил Лукас Моура. Исход встречи решил гол того же Моуры на 90+5.