Стали известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Братиславе.

Как сообщает «Чемпионат», в тренировке не принимал участия защитник Богдан Киселевич, а команду скоро пополнят защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров, поэтому кто-то и нынешнего состава покинут расположение сборной.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

«Белые»: Михаил Сергачёв – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов,

«Синие»: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;

«Красные»: Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров, Александр Барабанов;

«Желтые»: Артем Блажиевский, Никита Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Словакии стартует 10 мая. Первый матч на турнире россияне сыграют против Норвегии. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Австрией 12 мая, Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Капитаном сборной назначили Илью Ковальчука, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.